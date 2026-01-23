Mozambik'te Sel Kurtarma Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mozambik'te Sel Kurtarma Operasyonları

23.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, Mozambik'teki sel felaketi sonrası 479 kişiyi kurtardı; 600 bin kişi etkilendi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF), Mozambik'teki sel felaketi nedeniyle devam eden insani yardım operasyonları kapsamında selden etkilenen bölgelerden 479 kişiyi kurtardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, SANDF, Mozambik'te insani yardım ve kurtarma operasyonlarına aktif olarak devam ettiğini açıkladı.

Bölgesel afet yardım çabalarını desteklemek için uzman personel görevlendirildiği ve ekipman desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden hava araçlarıyla 479 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Mozambik'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de ülkenin güney ve orta kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin 600 binden fazla kişiyi etkilediğini ve durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Ailelerin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, BMMYK'nin hükümetin öncülüğündeki koruma çalışmalarını desteklediği ve desteğini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, Mozambik'te yağmur dönemi boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Mozambik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te Sel Kurtarma Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:24:51. #7.11#
SON DAKİKA: Mozambik'te Sel Kurtarma Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.