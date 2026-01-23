Mozambik'te Sel Kurtarma Operasyonları

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF), Mozambik'teki sel felaketi nedeniyle devam eden insani yardım operasyonları kapsamında selden etkilenen bölgelerden 479 kişiyi kurtardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, SANDF, Mozambik'te insani yardım ve kurtarma operasyonlarına aktif olarak devam ettiğini açıkladı.

Bölgesel afet yardım çabalarını desteklemek için uzman personel görevlendirildiği ve ekipman desteği sağlandığı belirtilen açıklamada, selden etkilenen bölgelerden hava araçlarıyla 479 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Mozambik'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de ülkenin güney ve orta kesimlerinde meydana gelen sel felaketinin 600 binden fazla kişiyi etkilediğini ve durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Ailelerin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, BMMYK'nin hükümetin öncülüğündeki koruma çalışmalarını desteklediği ve desteğini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsünden (INGD) 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, Mozambik'te yağmur dönemi boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 114'e yükseldiği bildirilmişti.