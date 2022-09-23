MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı

23.09.2022 15:28
MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/ YPG üyesi 31 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17'sinin FETÖ, 10'unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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