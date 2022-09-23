Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17'sinin FETÖ, 10'unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 17'si FETÖ, 10'u PKK/KCK/YPG üyesi 31 kişi yakalandı - Son Dakika

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