MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB: 5 PKK/YPG'li terörist teslim oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/ YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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