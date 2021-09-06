MSB: "Balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını imha edildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul Boğazı 'nda balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını Sualtı Savunma Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/ Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi" dedi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı , İstanbul 'da balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayınının Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

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