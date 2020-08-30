MSB'den 5'inci Malazgirt paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 5'inci Malazgirt paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin beşincisini yayımladı. Belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin 5'incisi yayımladı. Söz konusu belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar aktarıldı.

"Karada, denizde ve havada dosta güven, düşmana korku salarız"

30 Ağustos 1922 gününde Yunan ordusunun büyük bir bozguna uğratıldığının hatırlatıldığı belgeselde, Türk ordusunun milletinin büyük desteği sayesinde Kurtuluş Savaşından gururla çıktığı belirtildi. Ayrıca bu zaferle sadece vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılmadığı, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin sağlam temeller üzerine kuruluş sürecinin de başlamış olduğu ifade edildi. Ayrıca belgeselde, "Ordusu ve milletiyle emsalsiz bir destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, çağdaş ve güçlü bir toplumun, çağdaş ve güçlü ordusu olarak bizler Türk milletinden aldığımız güç ve binlerce yıllık birikimimiz, modern silahlarımız, eğitim ve disiplin anlayışımızla; karada, denizde ve havada dosta güven, düşmana korku salarız" ifadeleri kullanıldı.