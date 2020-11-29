MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme - Son Dakika

MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme
29.11.2020 15:38
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı. Bakanlık'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" notuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu'nun korkusuz evlatlarına yer verilirken videonun sonunda "Etkin Caydırıcı Saygın" notu yer aldı.
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