Son Dakika Haberleri: MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
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MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.

MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.
MSB'nin paylaşımında, "TCG BARTIN Korvetimizden yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' 'Süratli Suüstü Drone'nu tam isabetle vuruldu." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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