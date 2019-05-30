MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:08 Kaynak: AA
(MSB), Twitter
hesabından yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle "süratli suüstü drone"unun tam isabetle vurulduğu atışın görüntülerini paylaştı.
MSB'nin paylaşımında, "TCG BARTIN Korvetimizden yerli ve milli L-UMTAS füzesiyle yapılan atışta 'ALBATROS-K' 'Süratli Suüstü Drone'nu tam isabetle vuruldu." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı
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