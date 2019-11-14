MSB: Harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.
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