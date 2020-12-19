MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı - Son Dakika

MSB: Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri tamamlandı
19.12.2020 17:59
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 14-18 Aralık'ta İzmir Körfezi'nde düzenlendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 14-18 Aralık'ta İzmir Körfezi'nde düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimlere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
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