MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.
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