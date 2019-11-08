Son Dakika Haberleri: MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.

Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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