Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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