MSB: "Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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MSB: "Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"

05.06.2022 10:54
MSB: "Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/ YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
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3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada 3 kişinin öldüğü Suriye'deki patlama anı; kamerada Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK'yı protesto etti
Kaynak: İHA

Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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