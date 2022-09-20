MSB: Tahıl sevkiyatında 8 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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MSB: Tahıl sevkiyatında 8 gemi daha yola çıktı

20.09.2022 11:51
MSB: Tahıl sevkiyatında 8 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 8 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 8 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetle devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Tahıl sevkiyatında 8 gemi daha yola çıktı - Son Dakika
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