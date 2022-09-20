MSB: Tahıl sevkiyatında 8 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 8 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 8 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetle devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.



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