Son Dakika Haberleri: MSB: "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik...
Son Dakika Güncel MSB: 'TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik... - Son Dakika

MSB: "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik...

7 saat önce

MSB: "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.

MSB:

MSB: "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı."

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edremit Körfezi, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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