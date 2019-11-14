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MSB: "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik...
7 saat önce
MSB: "TCG Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı. Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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