MSB: "Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü... - Son Dakika

MSB: " Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mta Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.