Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan Türk uçakları aylar sonra yurda döndü - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan Türk uçakları aylar sonra yurda döndü

20.12.2022 21:14

24 Şubat tarihinden beri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan A400M tipi iki kargo uçağı Türkiye'ye döndü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarımız Kayseri'ye emniyetle inmiştir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kiev'deki Borispor Havaalanı'nda 10 aydır mahsur kalan A400M tipi iki nakliye uçağının Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. MSB, insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava sahasının kapatılmasından dolayı Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağının ana üsleri olan Kayseri'ye emniyetli bir şekilde indiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarımız Kayseri'ye emniyetle inmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan Türk uçakları aylar sonra yurda döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mahsur kalan Türk uçakları aylar sonra yurda döndü - Son Dakika
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