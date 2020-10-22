MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu - Son Dakika

MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu

22.10.2020 13:00

MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu Prof. Dr. Kıran: "Muş Ovası verimli bir şekilde kullanıma girdiğinde küçük bir bölgeyi besleyebilecek ekonomik potansiyele sahiptir" Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 'tarih, siyaset, ekonomi, kültür, edebiyat' konularının ele alınacağı ve iki gün...

MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu

Prof. Dr. Kıran:

"Muş Ovası verimli bir şekilde kullanıma girdiğinde küçük bir bölgeyi besleyebilecek ekonomik potansiyele sahiptir"

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesi tarafından 'tarih, siyaset, ekonomi, kültür, edebiyat' konularının ele alınacağı ve iki gün sürecek olan 2. Uluslararası Muş Sempozyumu başladı.

MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve oturum başkanı Prof. Dr. Abdullah Kıran, sempozyumu düzenlemekteki amaçlarının hem Muş'u tanıtmak hem de bir akademik camiada Muş'u konuşup tartışma imkanını yakalamak olduğunu söyledi. İktisadi ve Bilimler Fakültesi olarak sempozyumun 2.'sini düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Prof. Dr. Kıran, "Muş hakikaten enteresan bir yer. Özellikle 2007 yılında Muş Alparslan Üniversitesinin açılışından bu yana hızla gelişmek üzere, gelişimi ileriye doğru olan bir il. Muş, Doğu Anadolu Bölgesinde kalkınma açısından muazzam bir potansiyele sahip. Muş Ovası çok önemli bir ova. Türkiye ve dünyanın en önemli ovalarından biri. Muş Ovası verimli bir şekilde kullanıma girdiğinde küçük bir bölgeyi besleyebilecek ekonomik potansiyele sahiptir. İddia ediyorum, küçük bir ülkeyi 10 milyon civarında nüfusu olan bir ülkeyi besleyecek bir potansiyele, bir araziye, çok değerli bir araziye sahip bir il" dedi.

"Umarım Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsümüz de yapılır"

Muş'a yapılması planlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesine de değinen Prof. Dr. Kıran, "Bir araştırma hastanesi yapılacak. Bundan daha müthiş ve güzel bir haber olamaz, buna çok sevindim. Umarım valiliğimiz, rektörlüğümüz, belediye başkanımız, bütün siyasi makamlarla araştırma hastanesini üniversitemiz içinde yapabiliriz. Eğer hastane burada yapılacaksa üniversitenin gelişmesi açısından burada tıp fakültesi açılır ve bu tür birimler kombine bir birleriyle beraber çalışır" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise burada 2 gün boyunca bir bilim düellosu, bir bilim aşkı gerçekleştirileceğini belirterek, "Burada bir bilim şöleni gerçekleşecek, burada. 2. Uluslararası Muş Sempozyumu çerçevesinde tarih, coğrafya, tarım, ekonomi, siyaset, kültür ve edebiyat alanında çok seçkin ve müstesna bildirimler takdim edilecek. Gerçekten bir bilim şöleni yaşanacak burada. Sempozyumun ilk açılışı bir panelle takdim edilecek. Bu sempozyumun başta Muş olmak üzere ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Abullah Kıran'ın gerçekleştirdiği panele geçildi. Panelde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ 'Muş Alparslan Üniversitesi'nde Tarımsal Faaliyetler', Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek 'Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları', Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus Bingül ise '19. Yüzyılda Batılı Seyyahların Gözüyle Muş' konularını ele aldı.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen programa; Muş Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel ve akademisyenler katıldı.

İki gün devam edecek olan sempozyum online bağlantıyla sürdürülecek.

MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu
MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu
MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu
MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu
MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu

Muş Alparslan Üniversitesi, Ekonomi, Siyaset, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MŞÜ'de 2. Uluslararası Muş Sempozyumu - Son Dakika

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