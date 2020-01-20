MTB Başkanı Özcan'dan uçak seferlerinin arttırılması talebi - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'da seyahatten bir hafta öncesinden uçak bileti bulunabildiğini belirtilerek, uçak sefer sayısının arttırılmasının önemine vurguladı.



Başkan Özcan, Malatya'ya uçak seferlerinin yetersizliği konusunda yaptığı açıklamada, yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.



Malatya'da uçak seferlerini azlığı ve saatlerinin iyi olmadığıyla i ilişkin şikayetler olduğuna ilişkin tepkiler olduğuna dikkat çeken MTB Başkanı Ramazan Özcan, " Türk Hava Yolları'nın özelikle sefer sayısı azlığı ve uçak saat düzenlemelerinin uygun olmadığı konusunda kamuoyunda ciddi anlamda uzun zamandır dile getirme konusu var. Siyasi temsilcilerimiz ve milletvekillerimize hem de Ulaştırma Bakanlığımıza, Türk Hava Yolları genel müdürlüğümüze bu konuyu kamuoyuna basın aracılığıyla iletme zorunluluğu doğmuştur" ifadelerini kullandı. MTB Başkanı Özcan, "Malatya'mız ziyaret eden bakanlarımıza her fırsatta bu konuyu iletmemize rağmen Türk Hava Yolları genel müdürümüze ve Ulaştırma Bakanımıza bu iletmemize rağmen maalesef bu konuda bir sonuca varılamamıştır. Şunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları genel müdürlüğü bu konuya kulaklarını tıkamasını anlamış değiliz. Bölge bir taraftan özellikle tarih turizmi açısında ciddi anlamda mesafe kat ederken, bir taraftan inanç turizmi ciddi anlamda çıtasını yükseltirken ve bir taraftan da, Malatya teşvikte 6 inci bölge cazibe merkezleri programı destekleme kapsamında iken, bölgeye ciddi anlamda önemli sanayi yatırımları artarken, Türk Hava Yolları genel müdürlüğünün kamuoyundan yükselen bu seslere kulak tıkamış olmasına anlam veremiyoruz "dedi.



Gerek Ankara ve gerekse İstanbul seferlerinde yer bulma sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Özcan, "Mutlaka siyasi iradenin, AK Parti Milletvekillerimizin kamuoyunda tartışılan en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi olan uçak sefer sayılarının artırılmasıdır" ifadelerini kullanıp, Malatya gibi büyük şehir ve ekonomisi canlı olan ilin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.



Özcan, "Dünyanın 112 ülkesine kuru kayısı ihracattı gerçekleştiren il Malatya. Bu gün totalde baktığınızda yaklaşık 400 milyon dolar yakın ihracat potansiyelli olan bir şehir. Malatya coğrafi olarak Doğu ve Güney Anadolu Bölgesini batıya bağlanan en önemli aksı durumunda. Dolayısıyla uçak seferlerinin azlığı ekonomiye ciddi anlamda zarar veriyor" şeklinde konuştu. - MALATYA