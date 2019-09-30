Son Dakika Haberleri: MTSO'dan yeni ekonomi programına tam destek
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MTSO'dan yeni ekonomi programına tam destek

2 saat önce

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programını olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin, Türk sanayicisinin ve iş adamlarının programda belirlenen hedefleri rahatlıkla yakalayabilecek güçte...

MTSO'dan yeni ekonomi programına tam destek, System.String[]

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programını olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin, Türk sanayicisinin ve iş adamlarının programda belirlenen hedefleri rahatlıkla yakalayabilecek güçte ve potansiyelde olduğunu vurguladı.


Manisalı sanayiciler ve iş adamları olarak 'Değişim başlıyor' ana temasıyla hazırlanan programa katkı sunmak için hazır olduklarını belirten MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, şöyle konuştu:


"Programda belirlenen enflasyon, büyüme hedefi, işsizlik hedeflerine erişilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Zaten Manisa olarak daha önce de istihdam seferberlikleri ve Enflasyonla Topyekun Mücadele gibi hedeflerde de her zaman bizden istenenden fazlasını gerçekleştirmiştik. Yine aynı hassasiyet ve ciddiyetle bu hedeflere doğru yürüyeceğiz. Manisamız tarımsal üretimi, tarıma dayalı sanayisi, güçlü yatırımları kendine çeken, yerli ve yabancı 220 firmanın 51 bin kişiyi istihdam sağladığı organize sanayi bölgesiyle her zaman ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuştur, olmaya da devam edecektir." - MANİSA

Mehmet Yılmaz, Maliye, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
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