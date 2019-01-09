Mttb'den Genç Müsid'a Ziyaret
9 dakika önce
Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Teşkilat Başkanı Mehmet Sağdıç ve yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Tutan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milli Türk Talebe Birliği
(MTTB) Malatya
Teşkilat Başkanı Mehmet Sağdıç
ve yönetim kurulu üyeleri, Genç
MÜSİAD Şube Başkanı Abdulkadir Tutan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Genç MÜSİAD Başkanı Abdulkadir Tutan, her iki sivil toplum kuruluşunun da Malatya ve Türkiye
sevdalısı olarak çalıştığını belirterek, zaman zaman bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.
MTBB Teşkilat Başkanı Sağdıç da Malatya Genç MÜSİAD'ı yakından takip ettiklerini belirterek, yeni başkan Abdulkadir Tutan ve yönetimine başarılar diledi - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
Denizlisporlu Recep Niyaz: Fenerbahçe'de Her Genç Oyuncunun Yaşadığı Hazin Sonu Ben de Yaşadım
Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü