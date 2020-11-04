Malatya Turgut Özal Üniversitesinden İzmirli depremzedelere destek - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) İzmir'de meydana gelen depremde mağdur olan 200 aileye Türk Kızılay aracılığıyla dağıtılmak üzere yardım kolisi gönderdi.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'deki deprem sonrasında yaraların sarılması ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak adına MTÜ tarafından yardım paketleri hazırlandı.

Türk Kızılay aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak kolilerde temel gıda malzemeleri, üniversitenin üretimi olan dezenfektan, maske ve Malatya kayısısı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, depremin sadece İzmir'i vurmadığını, yaşanan acıları ve mutluluğu kendilerinin de hissettiğini belirtti.

"Enkaz altında her canlı çıktığında sevindik, mutlu olduk, ailemizin bir ferdine kavuşabilmiş olmanın o tarifsiz mutluluğunu yaşadık. Elif bebeğin el sallayışı ve Ayda bebeğin gülüşü ile gelen mucizeleri yürekten yaşadık. Her kaybımızda, ailemizden bir yakınımızın eksildiğini en acı şekilde hissettik. Kalbimiz İzmir için attı, nefeslerimiz İzmirliler için kesildi." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensuplarının gönlünün de gözünün de İzmir'de olduğunu vurguladı.

Rektör Karabulut, şunları kaydetti:

"İzmirli kardeşlerimizin acılarınızı paylaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im milletimizi tüm afetlerden korusun."