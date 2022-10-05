Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı

05.10.2022 04:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsü Mehmet A. (57), rahatsızlanan eşini hastaneye götürdüğünü söyleyerek izin verilmesini istedi. Yapılan incelemede aracın muayene tarihi geçtiği için 427 lira ceza kesilen sürücü bu kez rahatsız olan eşini hastaneye götürmek yerine polislerle tartıştı.

B Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasından geçen Mehmet A. yönetimindeki 16 KJF 33 plakalı otomobili durduran polis evrak kontrolü yapıldığı söyledi. Mehmet A. ise rahatsızlanan eşini acil servise götürmek için yola çıktığını belirtti.

"SANKİ TERÖRİSTİZ"

Mehmet A.'nın işlemlerini hızlandıran ekipler araç muayenesinin olmadığını görerek uyarmak istedi. Ancak bu sırada sinirlenen Mehmet A., polis memurlarına, "Sanki teröristiz. Bana o muameleyi yapıyorsunuz. Polis ol, ne olursan ol. Ben göstereceğim size. Şikayet edeceğim. Ben de devlet memurluğu yaptım" diye tepki gösterdi.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Mehmet A.'ya muayenesiz araç kullanmaktan 427 lira ceza uygulandı ve 7 gün içinde muayene yaptırması için süre verildi. Bunun üzerine Mehmet A., eşini hastaneye götürmek yerine tartıştığı polis memurlarına zor anlar yaşattı.

Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı
Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı
Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı - Son Dakika
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