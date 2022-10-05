Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı

B Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasından geçen Mehmet A. yönetimindeki 16 KJF 33 plakalı otomobili durduran polis evrak kontrolü yapıldığı söyledi. Mehmet A. ise rahatsızlanan eşini acil servise götürmek için yola çıktığını belirtti.

"SANKİ TERÖRİSTİZ"

Mehmet A.'nın işlemlerini hızlandıran ekipler araç muayenesinin olmadığını görerek uyarmak istedi. Ancak bu sırada sinirlenen Mehmet A., polis memurlarına, "Sanki teröristiz. Bana o muameleyi yapıyorsunuz. Polis ol, ne olursan ol. Ben göstereceğim size. Şikayet edeceğim. Ben de devlet memurluğu yaptım" diye tepki gösterdi.

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Mehmet A.'ya muayenesiz araç kullanmaktan 427 lira ceza uygulandı ve 7 gün içinde muayene yaptırması için süre verildi. Bunun üzerine Mehmet A., eşini hastaneye götürmek yerine tartıştığı polis memurlarına zor anlar yaşattı.