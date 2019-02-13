Son Dakika Haberleri: Muaythai Sporcusu İlknur Kurt Ödüllendirildi

Muaythai Sporcusu İlknur Kurt Ödüllendirildi

8 saat önce

Başarılı Muaythai sporcusu İlknur Kurt'a Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen törenle ödül verildi.

Muaythai Sporcusu İlknur Kurt Ödüllendirildi, System.String[]
Başarılı Muaythai sporcusu İlknur Kurt'a Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen törenle ödül verildi.

Marmarisli Muaythai sporcusu İlknur Kurt, birçok organizasyonda başarılı sonuçlar alarak adından söz ettirdi. Kurt, son olarak Adana'da düzenlenen Muaythai organizasyonunda rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü başarılı sporcu Kurt'u ödüllendirdi. Sabancı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende spor alanında başarı gösteren aynı okulun öğrencisi Halil Mengi de ödül aldı. Sporcuların ödüllerini Kaymakam Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan verdi.

İlknur Kurt'la gurur duyduklarını belirten Kaymakam Yüksel, "Eğitim çalışmalarında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetlerinde ve gençlerimizin yetişmesinde önemli unsurlardan biri de spor. İlknur kızımız Muaythai alanında birçok başarıya imza atmış bir kızımız. Aynı zamanda derslerinde de başarılı bir öğrenci. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Emeğe geçen öğretmenlere, antrenör babasına hepsine teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Adana, Marmaris, Spor
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