Muaythai turnuvasında İlkadımlı sporculardan büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muaythai turnuvasında İlkadımlı sporculardan büyük başarı - Son Dakika Spor

Muaythai turnuvasında İlkadımlı sporculardan büyük başarı

6 saat önce

İlkadım Belediyesi Muaythai Takımı Antalya düzenlenen turnuvadan 2 altın 1 gümüş 1 bronz madalya ile döndü.

Muaythai turnuvasında İlkadımlı sporculardan büyük başarı, System.String[]

İlkadım Belediyesi Muaythai Takımı Antalya düzenlenen turnuvadan 2 altın 1 gümüş 1 bronz madalya ile döndü.


Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Cup Muaythai Açık Turnuvasına katılan İlkadım Belediye spor Muaythai Takımı 2 altın bir bronz madalya ile döndü. Turnuvada dereceye giren İlkadımlı sporcu Devrim Aydın 2020 müsabakaları için milli takım kontenjanına seçildi. Antalya'da düzenlenen 26 ülkeden 560 sporcunun katılım sağladığı turnuvaya 6 sporcusu ile katılım sağlayan İlkadım Belediyespor Muaythai Takımı turnuvada Görkem Kökçeoğlu ve Aytunc Karaal birinci olarak Devrim Aydın İkinci, Bekir Karaömerlioğlu üçüncü olarak tamamladı.


"Sporun ve sporcunun dostu belediye"


Türkiye'deki birçok turnuvada temsil eden sporcuları, antrenörleri ve yöneticileri kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gençlerimizin aydınlık yarınları için, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Spor gençlerin kötü alışkanlardan uzaklaşarak, enerjilerini doğru bir şekilde sarf edecekleri ve gelecekte Türkiye'nin adını dünyaya duyuracakları en önemli alandır. Biz de bu bilinçten hareketle İlkadım'daki her türle sportif faaliyetin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediye bütçesinden önemli bir kaynağı spora ayıracağımız gibi dış kaynaklarda temin ederek sporun ve sporcularımızın destekçisi olacağız. Bu vesile ile farklı spor dallarında şampiyonluk rüzgarını ilçemizde estiren her bir sporcumuzun gözlerinden öpüyorum" dedi. - SAMSUN

Türkiye, Antalya, İlkadım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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