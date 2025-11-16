Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim - Son Dakika
Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim

Muazzez Abacı\'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk\'ü çok sevdim
16.11.2025 14:05
Türk Sanat Müziği'nin güçlü isimlerinden Muazzez Abacı için AKM'de cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşurken gözyaşlarına boğulan Abacı'nın torunu Sera Anderson, "Anneannem sayesinde, Türkiye'yi Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giyinmemi söyler, birlikte annem 'yeter' deyinceye kadar alışveriş yapardık" diye konuştu.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti. Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılardan Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı ve torunu çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.

Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim

"ANNEANNEM SAYESİNDE ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİM"

Törende konuşan Abacı'nın torunu Sera Anderson, "Hepinize anneanneme olan sevginiz için teşekkür ediyorum. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Ben anneannem sayesinde, Türkiye'yi Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O, Türkiye'nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannem. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giyinmemi söyler, birlikte annem 'yeter' deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımın da anneannesiydi. Bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çok sevilirdi. Muazzez Abacı, anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. Türkiye'de ismi hep dillerde, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak bunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim

"MÜZİĞİ, TÜRKİYE'Yİ, ATATÜRK'Ü, GALATASARAY'I ÇOK SEVERDİ"

Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, yaptığı konuşmasında, "Çok sevgili Muazzez Abacı sevenleri, varlığınızla onun ruhunu bizim yüreğimizi çok mutlu ettiniz. Benim, güzel, can annem; Beni öyle güzel sevdi, öyle güzel yetiştirdi ki, onun için ne yapsam azdır. Ben de ona layık bir evlat olduğuma inanıyorum. Annemin en güzel ve özel anı, hayatı ve insanları ne kadar çok sevmesiydi. O çok itikatlı, önsezili, duyarlı, akıllı ve hayat doluydu. Müziği, Türkiye'yi, Atatürk'ü, Galatasaray'ı, helal kazanmayı ve alışveriş yapmayı çok severdi. Çalışmadığı zamanlar evde vakit geçirmekten çok mutlu oldu. O bana muhteşem babalık yapan iki insan kazandırdı. Biri, canım babam Abdurrahman Abacı, diğeri ise Hasan Abim, Hasan Heybetliydi. Şimdi hepsi, ebedi alemdeler, huzur içinde dinlensinler. Annem, İstanbul'da geçirdiği kaza sonrası Amerika'ya yanıma geldi ve bir daha asla ayrılmamak üzere ayrı geçen yılların acısını çıkarırcasına hiç ayrılmadık. O sizleri çok özledi, ben ise ayrı yılların acısını çıkarmak için geri göndermedim. Bizim bu çatı altında toplanmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Washington Büyükelçi ve New York Türk Büyükelçiliği Başkonsolosluğuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim

"HALKIN SANATÇISI GÖNÜLLERE YER EDİNDİ"

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Bugün burada, Türk Sanat Müziğinin efsane sesi, gönüllerimizde taht kurmuş, büyük bir sanatçıyı, Muazzez Abacı'yı uğurlamak için bir aradayız. Abacı, Türk Sanat Müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumlarıyla her şarkıyı duygu seline dönüştüren, sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimin altın sayfalarına yazdırmıştır. Türk Sanat Müziğinin eserlerini yorumlarken, her notada, her kelimede kalplerimize dokunmuştur. Sayın Abacı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı ünvanını almıştı. Ancak şarkıları ile her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak, en kıymetli ünvanını aldı ve halkın sanatçısı gönüllere yer edindi" dedi.

Törenin ardından Abacı'nın naaşı, defnedilmek üzere, Ankara'ya gönderildi.

Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim - Son Dakika

SON DAKİKA: Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim - Son Dakika
