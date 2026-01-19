Muçi, Trabzonspor\'da 6 Maçta 8 Gol Attı

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Kocaelispor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol serisini 6 maça çıkardı. Ligdeki gol sayısını da 8'e yükselten Muçi, Paulo Henrique'nin 2013-2014 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini 12 yıl sonra geçen ilk isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golüne imza atan Ernist Muçi, gol serisini sürdürdü. Bordo-mavili formayla son 6 maçta 8 gole ulaşan Arnavut futbolcu, Paulo Henrique'nin 2013-2014 sezonunda yakaladığı 5 maçlık üst üste gol atma serisini 12 yıl sonra geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu alandaki rekor ise 2011-2012 sezonunda bordo-mavili formayla 32 golle gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz'a ait. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda 8 maç üst üste fileleri havalandırırken, bu süreçte toplam 13 gol kaydetmişti.

Ligde 13 puanlık katkı

Trabzonspor, Ernist Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Bordo-mavili takıma transferinin ilk döneminde eleştirilerin odağında yer alan ancak Teknik Direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Arnavut futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla öne çıkan isim oldu.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 62. dakikada oyuna giren Muçi, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. 14. haftada bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçtiği müsabakada şık bir frikik golüne imza atan Muçi, 15. haftada Göztepe karşılaşmasında da 2 gole imza attı. 16. haftada bordo-mavili takımın Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma, 1. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybedilen mücadelede ve son olarak Kocaelispor'a karşı 2-1 kazanılan maçlarda da Ernest Muçi rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Ligde ve kupada 10 gole ulaştı

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor'un, İstanbulspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Muçi'nin ligde ve kupada gol sayısı 10'a yükseldi.

Başakşehir ve Kocaelispor maçlarında son dakika golleri

Arnavut futbolcu, Başakşehir müsabakasında 77 ve 90+11. dakikalarda fileleri sarsarken, Kocaelispor maçında ise 90+1. dakikada attığı bordo-mavililere son dakikalarda 3 puanı getirdi. - TRABZON