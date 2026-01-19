Muçi, Trabzonspor'da 6 Maçta 8 Gol Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muçi, Trabzonspor'da 6 Maçta 8 Gol Attı

Muçi, Trabzonspor\'da 6 Maçta 8 Gol Attı
19.01.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ernest Muçi, Kocaelispor maçında attığı golle Süper Lig'de 6 maçlık gol serisini 12 yıl sonra aştı.

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Kocaelispor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol serisini 6 maça çıkardı. Ligdeki gol sayısını da 8'e yükselten Muçi, Paulo Henrique'nin 2013-2014 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini 12 yıl sonra geçen ilk isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golüne imza atan Ernist Muçi, gol serisini sürdürdü. Bordo-mavili formayla son 6 maçta 8 gole ulaşan Arnavut futbolcu, Paulo Henrique'nin 2013-2014 sezonunda yakaladığı 5 maçlık üst üste gol atma serisini 12 yıl sonra geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu alandaki rekor ise 2011-2012 sezonunda bordo-mavili formayla 32 golle gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz'a ait. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda 8 maç üst üste fileleri havalandırırken, bu süreçte toplam 13 gol kaydetmişti.

Ligde 13 puanlık katkı

Trabzonspor, Ernist Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Bordo-mavili takıma transferinin ilk döneminde eleştirilerin odağında yer alan ancak Teknik Direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Arnavut futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla öne çıkan isim oldu.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 62. dakikada oyuna giren Muçi, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. 14. haftada bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçtiği müsabakada şık bir frikik golüne imza atan Muçi, 15. haftada Göztepe karşılaşmasında da 2 gole imza attı. 16. haftada bordo-mavili takımın Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma, 1. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybedilen mücadelede ve son olarak Kocaelispor'a karşı 2-1 kazanılan maçlarda da Ernest Muçi rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Ligde ve kupada 10 gole ulaştı

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor'un, İstanbulspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Muçi'nin ligde ve kupada gol sayısı 10'a yükseldi.

Başakşehir ve Kocaelispor maçlarında son dakika golleri

Arnavut futbolcu, Başakşehir müsabakasında 77 ve 90+11. dakikalarda fileleri sarsarken, Kocaelispor maçında ise 90+1. dakikada attığı bordo-mavililere son dakikalarda 3 puanı getirdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muçi, Trabzonspor'da 6 Maçta 8 Gol Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:38:25. #7.11#
SON DAKİKA: Muçi, Trabzonspor'da 6 Maçta 8 Gol Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.