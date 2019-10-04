Mucize bitkide hasat zamanı yaklaşıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen "moringa oleifera" bitkisinde yaprak hasadı hazırlığına başlandı.

Ana vatanı Hindistan olan ve dünyada pazarı gittikçe büyüyen moringa, Nurdağı'nda 50 dekarlık alanda yetiştiriliyor. Projeye Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesi destek veriyor.

Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla 2017 yılı başında "moringa" bitkisiyle tanıştıklarını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulunun, Halk Eğitim Merkezi'nin ve İŞKUR'un vermiş olduğu eğitimleri aldıklarını ifade eden Kütüz, tüm Türkiye'nin, birçok faydası görülen moringa bitkisini tanımasını ve kullanmasını istedi.

Nurdağı bölgesinde ilk etapta 15 dekar alanda başlanan moringa bitkisinin ekiminin artırılarak 50 dekara çıkarıldığını anlatan Kütüz, üç ayda yetişen bitkinin yeşil olarak salatalarda tüketilebileceğini, böreğinin yapılabileceğini, kuru haliyle de yoğurtla ve bal yenileceğini ve çayının yapılabileceğini, kek ve pastalarda kullanıldığında ise raf ömrünün de uzadığını gördüklerini aktardı.

Kütüz, desteklerinden dolayı Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak'a teşekkür etti.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise "Moringanın nasıl katma değeri yüksek ürüne dönüştürülebileceğini araştırarak çiftçilerimizi doğru şekilde yönlendirmeye başladık. Buğday gibi, mısır gibi klasik ürünlerden daha fazla kar elde edildiğini görünce çiftçiler bu ürünü daha fazla sahiplendiler. Burada daha kaliteli bir şekilde Moringayı üretiyoruz. Biz de üniversite olarak bu üretime destek veriyoruz." dedi.

Proje kapsamında, çiftçileri ürünün yetiştiği Hindistan'a götürerek, uygulamaların yerinde görüldüğünü ve eğitimin yerinde verildiğini anlatan Ercan, "Üniversite olarak tohum tescilini de aldık. ve bizimle beraber ürünü üretmek isteyen çiftçilere öncülük ediyoruz, danışmanlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Moringa bitkisinden elde edilen ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği merkezde gazetecilere konuşan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, moringa bitkisinin üretiminden pazarlanmasına kadar kadın girişimcilere destek olduklarını söyledi. Türkiye genelinde bu bitkinin hem sağlıkta hem gastronomide insan sağlığı için çok faydalı etkilerinin yapılan analizlerde tespit edildiğini dile getiren Kavak, Türkiye'nin tek ekilen sahasında kadın girişimcilere destek sağladıklarını ifade etti.

Nurdağı ilçesindeki moringa üretiminde dekar başına 500 kilo ile 1 ton civarında rekolte beklendiği belirtildi.