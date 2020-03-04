Mucur MYO'da, İdlib Şehitleri İçin Fetih Suresi okundu - Son Dakika

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Mucur MYO'da, İdlib Şehitleri İçin Fetih Suresi okundu
6 saat önce
Kırşehir'in Mucur ilçesi Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulunda İdlib şehitleri için Fetih Suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
Kırşehir'in Mucur ilçesi Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulunda İdlib şehitleri için Fetih Suresi okundu.
Meslek Yüksekokulu konferans salonunda, şehitlerimizi anma programı düzenlendi. Programda; geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırı sonrası şehit olan askerler için ve devam etmekte olan "Bahar Kalkanı Harekatı"nda yer alan TSK'ya destek için Fetih Suresi okundu.
Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencisi Mustafa ÜY ve Mucur İlçe Müftü Vekili Yasin Güneş tarafından okunan Fetih Suresi'nin ardından İstiklal Marşı okundu. - KIRŞEHİR
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