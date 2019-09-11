Son Dakika Haberleri: Mudanya'da denize giren kişi boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Mudanya'da denize giren kişi boğuldu

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren kişi boğuldu.

Mudanya'da denize giren kişi boğuldu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası olan Halil Halisdemir (33), 8 Eylül'de iki arkadaşıyla Trilye Mahallesi Söğütpınar mevkisine gitti.

Burada arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdikten sonra dalgalara kapılan Halisdemir, bölgede bulunan bir kişi tarafından sudan çıkarıldı.

Halil Halisdemir, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Halisdemir'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde toprağa verildi.

Halil Halisdemir'in babasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babasıyla amca çocukları olduğu öğrenildi.

Mudanya, Eylül, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu
HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:40:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya'da denize giren kişi boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]