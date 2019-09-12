Son Dakika Haberleri: Mudanya'da kurtuluş coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

Mudanya'da kurtuluş coşkusu

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü kutlandı.

Mudanya'da kurtuluş coşkusu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü kutlandı.


Tören, Şehit Şükrü Çavuş'un İskele Meydanı'ndaki anıtına İstiklal Madalyası'nın sunumuyla başladı. Törene CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ve Mudanyalılar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hayri Türkyılmaz, "Bu toprakları bize vatan olarak emanet eden Mustafa Kemal'imiz, İsmet İnönü'müz, Mudanyalı Şükrü Çavuş'umuz ve isimsiz kahramanlara bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Gerek 12 Eylül 1922'de gerekse de ülkemizin her bir köşesinde bağımsızlık için canını veren şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Onların bize emanetini ilelebet sonsuza dek yaşatmaya, emaneti canımız pahasına da olsa koruyacağımıza söz veriyoruz. Bu Cumhuriyet ilelebet yaşatılacaktır" dedi. Programda şehitler için dua okundu. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu
"Babam, halamı neden öldürdü bilmiyorum. Mesele namus ise namus insanın beynindedir" Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler Son Dakika: Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:07:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya'da kurtuluş coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]