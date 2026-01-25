Mudanya'da Metan Gazı İki Can Aldı - Son Dakika
Mudanya'da Metan Gazı İki Can Aldı

Mudanya\'da Metan Gazı İki Can Aldı
25.01.2026 22:59
Zeytinlikteki su kuyusunu temizlerken metan gazından zehirlenen baba ve oğlu, Efe A. hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek amacıyla içine girip, fenalaşan Seçkin A. ve onu çıkarmak için kuyuya inen oğlu Efe A. (17), metan gazından zehirlendi. Kuyudan çıkarılan Efe A., hayatını kaybederken, baba Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek amacıyla içine giren Seçkin A., metan gazından etkilenerek fenalaştı.

METAN GAZINDAN ETKLENDİLER

Babasının durumunu fark eden Efe A., yardım etmek için kuyuya girdi ancak o da gazdan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ EFE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmasıyla baba Seçkin A. ve oğlu Efe A., kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken bilinci kapanan Efe A. ise ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

