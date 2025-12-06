Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
06.12.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aşırı hız nedeniyle kaza yapan araçtan burnu bile kanamadan kurtulan araç sürücüsü, hurdaya dönen otomobilin önünde poz verdi.

Mudanya caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında görenin inanamadığı bir kurtuluş yaşandı. Şehir merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir başka araçla çarpışarak ağır hasar aldı. Ön kısmı tamamen hurdaya dönen araçtan sürücü sağ salim burnu bile kanamadan çıktı.

YARA ALMADI, HURDAYA DÖNEN ARACIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ilk yardım ekipleri ve polis, kazanın şiddetine rağmen sürücünün herhangi bir yara almadığını belirledi. Kaza sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü, olay yerinde bulunan aracının önünde bir ayağını diğerinin üzerine atarak poz verdi. Bu görüntü, kazanın ciddiyeti ile sürücünün rahat tavırları arasındaki çarpıcı tezatı gözler önüne serdi.

YÜKSEK HIZLA GİDERKEN VİRAJI ALAMADI

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, aracın yüksek hızla seyrettiğini ve virajı alamayarak savrulduğunu ifade etti. Kazanın ardından verilen poz ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Mudanya, Olaylar, trafik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 248612 248612:
    Allah'a şükredeceğine poz vermiş.Bana kimse dokunamaz,bana bir şey olmaz pozu vermiş. 5 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    şoka girmek yerine anın tadını çıkarmış. helal olsun.. bu arada beyefendiye büyük geçmişler olsun 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi 13 yaşındaki kız çocuğu 20 katlı otelden düşerek feci şekilde can verdi
Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında Tepki çeken heykeli yapan da sergileyen de gözaltında
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi oynanacak Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak
Netflix, Warner Bros’u 82.700.000.000 dolara satın alıyor Netflix, Warner Bros'u 82.700.000.000 dolara satın alıyor

13:59
Beylikdüzü’nde bir dairede şüpheli ölüm Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
Beylikdüzü'nde bir dairede şüpheli ölüm! Koli bandıyla bağlı ve asılı halde bulundu
13:57
İşte CHP’nin A takımı Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
İşte CHP'nin A takımı! Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu
13:54
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti
13:19
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
11:59
Hacıosmanoğlu’ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım
11:53
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 14:34:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.