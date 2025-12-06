Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Mudanya caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında görenin inanamadığı bir kurtuluş yaşandı. Şehir merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir başka araçla çarpışarak ağır hasar aldı. Ön kısmı tamamen hurdaya dönen araçtan sürücü sağ salim burnu bile kanamadan çıktı.

YARA ALMADI, HURDAYA DÖNEN ARACIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan ilk yardım ekipleri ve polis, kazanın şiddetine rağmen sürücünün herhangi bir yara almadığını belirledi. Kaza sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü, olay yerinde bulunan aracının önünde bir ayağını diğerinin üzerine atarak poz verdi. Bu görüntü, kazanın ciddiyeti ile sürücünün rahat tavırları arasındaki çarpıcı tezatı gözler önüne serdi.

YÜKSEK HIZLA GİDERKEN VİRAJI ALAMADI

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, aracın yüksek hızla seyrettiğini ve virajı alamayarak savrulduğunu ifade etti. Kazanın ardından verilen poz ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.