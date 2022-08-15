Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

15.08.2022 09:40

Mudanya'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Mudanya'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya- Bursa yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Mudanya ilçesinde kuvvetli sağanak yağışların sebep olduğu su baskınları, su yükselmeleri, çatı uçması ihbarlarına AFAD ekipleri yönlendirildi.

YORUMLAR
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Mudanya'da Sel, Ev ve İşyerlerini Su Bastı Mudanya'da Sel, Ev ve İşyerlerini Su Bastı Tekneler denizde değil depoda yüzdü Tekneler denizde değil depoda yüzdü Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (2) Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar su içinde kaldı (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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