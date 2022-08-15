Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

su baskını, Tragger, Mudanya, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.