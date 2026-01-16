Mudanya\'da Soğuk Havada Denize Giren Vatandaş Şaşırttı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği sabah saatlerinde bir vatandaşın denize girerek yüzmesi, görenleri hayrete düşürdü.

Mudanya ilçesinde soğuk havada bir vatandaş denize girerek yüzdü. O anlara tanık olan vatandaşlardan kimileri cep telefonlarıyla görüntü alırken, kimileri de "Bu havada denize girilir mi?" diyerek tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar, denize giren kişinin oldukça rahat göründüğünü ve yüzdükten sonra sağlıklı bir şekilde sahilden ayrıldığını belirtti. Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Uzmanlar, soğuk havalarda denize girmenin ciddi sağlık riskleri taşıdığını, özellikle hipotermi tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. - BURSA