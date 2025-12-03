Değeri tam 1 milyon 200 bin lira! Tiny house hırsızlığında karar verildi - Son Dakika
Değeri tam 1 milyon 200 bin lira! Tiny house hırsızlığında karar verildi

Değeri tam 1 milyon 200 bin lira! Tiny house hırsızlığında karar verildi
03.12.2025 21:20
Değeri tam 1 milyon 200 bin lira! Tiny house hırsızlığında karar verildi
Bursa Mudanya'da 1 milyon 200 bin TL değerindeki Tiny House'u çalan 19 yaşındaki Kağan Ertaş adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Ertaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1 milyon 200 bin TL değerindeki 'Tiny House'u çalan Kağan Ertaş (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde hafta sonları konaklamak amacıyla M.E.'ye (52) ait olan 1 milyon 200 bin lira değerindeki tekerlekli Tiny House'un yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu Eğerce Mahalle Muhtarlığına bildirdi.

1 MİLYON 200 BİN LİRA DEĞERİNDE

Muhtarın ev sahibine ulaşmasının ardından olay, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar edildi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

ADREDE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan incelemelerde, Tiny House'un gece saatlerinde traktör arkasına bağlanarak Eğerce sahilinden çıkarıldığı, Söğütpınar güzergahı üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü belirlendi. Ekipler, taşınabilir evin Emirleryenicesi Mahallesi yakınlarında bir zeytinlik alana bırakıldığını tespit etti. Olayın şüphelisi olarak belirlenen Kağan Ertaş, adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Çalınan Tiny House eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kağan Ertaş İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Mudanya, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

  • Atalay k Atalay k:
    Çalan da beyin de yok. Kocaman şey çalınır mı 3 0 Yanıtla
