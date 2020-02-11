Müdür Başyiğit, Türkiye ikincisi öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Müdür Başyiğit, Türkiye ikincisi öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika Spor

Müdür Başyiğit, Türkiye ikincisi öğrenciyi tebrik etti

7 saat önce

Kastamonu'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Badminton Şampiyonasında Minikler Tek Bayanlar Türkiye İkincisi olan Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Şeyda Elmas ve Okul Müdürü Mehmet Ali Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Müdür Başyiğit, Türkiye ikincisi öğrenciyi tebrik etti, System.String[]

Kastamonu'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Badminton Şampiyonasında Minikler Tek Bayanlar Türkiye İkincisi olan Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Şeyda Elmas ve Okul Müdürü Mehmet Ali Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.


Müdür Hasan Başyiğit, şampiyonada başarı gösteren Şeyda Elmas'ı ve Okul Müdürü Mehmet Ali Kara'yı tebrik ederek, başarılarının devamı diledi. - KÜTAHYA

Mehmet Ali Kara, Okul Müdürü, Değerli Taş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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