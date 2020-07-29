Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kentte bulunan bir hayvan pazarında; hayvan satış yeri, sağlık, çevre şartları ve korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Eskişehir'deki hayvan pazarında kontrol noktası oluşturulduğunu ve kurbanlık hayvanların satış yerlerine kontrol edilerek alındığını belirten Müdür Emine Sever, kurbanlık hayvan satış yerlerine kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve kurbanlığa uygun olmayan hayvanların alınmadığını ifade etti. Ayrıca Kurban Bayramı süresince ilgili yerlerde resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini belirten Sever, her türlü önlemin alındığını söyledi. Son olarak vatandaşları uyaran Müdür Sever, kurbanlık hayvanlara ait tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden küpe numarası ile sorgulanabileceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR