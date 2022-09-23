Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma (2) - Son Dakika
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Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma (2)

23.09.2022 16:09
Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma (2)

ÇEKİP, İHBAR ETMİŞLERBurdur'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun Muğla'nın Fethiye ilçesine düzenlediği gezi sırasında 13 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinin ardından da serbest bırakılan ve soruşturma kapsamında...

ÇEKİP, İHBAR ETMİŞLER

Burdur'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun Muğla'nın Fethiye ilçesine düzenlediği gezi sırasında 13 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinin ardından da serbest bırakılan ve soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan okul müdür vekili M.A.'yı ihbar edenlerin, delil olarak göstermek amacıyla da fotoğraf çektikleri ortaya çıktı. Fotoğrafta müdür vekili M.A.'nın kız öğrencisinin elini tuttuğu görüldü. Ramazan ÇETİN/MUĞLA,


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Kaynak: DHA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma (2) - Son Dakika
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