Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Mudurnu Halk Eğitimi Merkezi tarafından Taşkesti beldesinde düzenlenen kurslara katılan 14 kadın kursiyerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, kursların, kadınların hem bir uğraş içinde olması hem de ev ekonomisine katkıda bulunması için açıldığını söyledi.

Çevik, talep olduğu takdirde daha farklı kursların açılabileceğini kaydetti.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü ise kurslar hakkında bilgi vererek, "Şu ana kadar 39 kurs açtık. 944 kursiyer kayıt yaptırdı. 25 kursumuzu bitirdik. Bu 25 kursta 203 erkek 202 kadın kursiyerimiz toplamda 405 kursiyer belgelerini aldılar,14 kursumuz devam ediyor." dedi.

Açılışa, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaydu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.