Mudurnu\'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Akyazı-Mudurnu kara yolunda seyreden İ.S. idaresindeki 41 F 0068 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşkesti mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardırdan Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
