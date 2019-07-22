Mudurnu'da "Yayla Bayramı" etkinlikleri

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Erenler Bayramı" ve "Acısu Bayramı" etkinlikleri düzenlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Erenler Bayramı" ve "Acısu Bayramı" etkinlikleri düzenlendi.

İlçeye bağlı Pelitçik Köyü sınırları içinde yer alan Ardıç Erenler mevkinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayram etkinliği bu sene de bin 700 rakımlı Erenler Tepesi'nde yapıldı.

Burada, bölgede bulunan camilerin imam ve müezzinleri tarafından okunan Kur-an'ı Kerim, mevlid ve dualar, tepede kabri bulunduğuna inanılan ermişlerin ruhuna gönderildi.

Okunan duaların ardından, etkinliğe katılan vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

İlçeye bağlı Hacıhalimler Köyü'nde düzenlenen Acısu Bayramı'na da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlid okunup dua edilmesinin ardından vatandaşlara etli pilav ikramının yapıldığı bayramda daha sonra karakucak güreşleri yapıldı.

Bayram etkinliğine, AK Parti Bolu Miletvekili Arzu Aydın, Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal, Mudurnu savcıları ve hakimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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