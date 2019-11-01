Son Dakika Haberleri: Mudurnu'daki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı
Son Dakika Güncel Mudurnu'daki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

Mudurnu'daki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı

7 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Mudurnu'daki trafik kazasında anne ve oğlu yaralandı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Göynük yönüne giden Sümeyra Cankurtaran yönetimindeki 14 EU 772 plakalı otomobil, Çavuşderesi köyü yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüyle 3 yaşındaki oğlu Berkay Batu Cankurtaran yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takla atarak devrilen otomobilin sürücüsünün emniyet kemeri taktığı, oğlunun ise bebek koltuğunda olduğu için kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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