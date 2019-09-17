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Müebbet almamak için suçu eşine attı

56 dakika önce

Eskişehir'de iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçen bir çocuğun başından av tüfeği ile vurularak ölmesi sonucu açılan davada tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür'e 'müebbet hapis cezası' verildi.

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Eskişehir'de iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında olay yerinden geçen bir çocuğun başından av tüfeği ile vurularak ölmesi sonucu açılan davada tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür'e 'müebbet hapis cezası' verildi. Tür, mahkemede yaptığı savunmada, "Eşimi çok sevdiğim için olayı bugüne kadar sakladım. Ateş eden kişi ben değil eşimdir" dedi.


Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür (53), maktul Özgür Kaya'nın(14) yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Tür, suçu eşinin işlediğini ve suçu üstlendiğini söyleyerek, "Eşimi çok sevdiğim için olayı bugüne kadar sakladım. Avukatıma da gerçeği söylemedim. Pazar yerinde tüfekle ateş eden kişi ben değil eşimdir. Olaydan sonra boş araziye giderek tüfekle 1 el ateş ettim ve suçu üstlenmek istedim. Eşim arkamda durmadığı için olayı itiraf ediyorum" dedi.


Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Murat Tür'ün müebbet hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi.


Olay


Edinilen bilgilere göre olay, 2018 yılı Aralık ayında Uluönder Mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarında gerçekleşti. Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Murat Tür ve Metin T. (37) tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Hüseyin Murat T., aracında bulunan av tüfeği ile Metin T.'ye ateş etti. Ateş etmesi sonucunda olay yerinde tesadüfen bulunan Özgür Kaya, başından vurularak hayatını kaybederken, Ahmet K. ve Rafiye T. ise yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Hüseyin Murat, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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