Müftü Orhanlı'dan Öğrencilere Seminer
1 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Anadolu Lisesi eğitim salonunda öğrencilere "Aile ve huzur" konulu seminer verdi.
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı
, Şuhut Anadolu Lisesi
eğitim salonunda öğrencilere "Aile ve huzur" konulu seminer verdi.
Seminerde, ailenin önemi ve aile içerisindeki huzur konusu ele alınırken, öğrenciler ise Müftü Orhanlı'yı dikkatle dinlediler. Müftü Orhanlı, sağlıklı bir aile için de sevgi, saygı, sadakat ve sabrın olması gerektiğini vurguladı. Seminerde aile içi şiddet, aile huzurunu etkileyen zararlı alışkanlıklar (sigara, alkol, sosyal medya bağımlılığı) konularının önemi öğrencilere anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:51 Kaynak: İHA
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