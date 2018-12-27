Son Dakika Haberleri: Müftü Orhanlı'dan Öğrencilere Seminer

Müftü Orhanlı'dan Öğrencilere Seminer

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Anadolu Lisesi eğitim salonunda öğrencilere "Aile ve huzur" konulu seminer verdi.

Müftü Orhanlı'dan Öğrencilere Seminer, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Şuhut Anadolu Lisesi eğitim salonunda öğrencilere "Aile ve huzur" konulu seminer verdi.

Seminerde, ailenin önemi ve aile içerisindeki huzur konusu ele alınırken, öğrenciler ise Müftü Orhanlı'yı dikkatle dinlediler. Müftü Orhanlı, sağlıklı bir aile için de sevgi, saygı, sadakat ve sabrın olması gerektiğini vurguladı. Seminerde aile içi şiddet, aile huzurunu etkileyen zararlı alışkanlıklar (sigara, alkol, sosyal medya bağımlılığı) konularının önemi öğrencilere anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:51 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Huzur, Müftü, Orhanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı

Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:46:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müftü Orhanlı'dan Öğrencilere Seminer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]