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Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı

21.12.2021 21:05
Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, balıkçı yardımcı gemisindeki 100 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı, organizatör olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, balıkçı yardımcı gemisindeki 100 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı, organizatör olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz açıklarında balıkçı yardımcı gemisi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

Hareket halindeki gemiye çıkan ekipler, buradaki 100 düzensiz göçmeni bota aldı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Köyceğiz, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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