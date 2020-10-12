Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı

12.10.2020 20:33
Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanmasıyla denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik botun motorunun arızalanmasıyla denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı.

Bozburun açıklarında içinde sığınmacıların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 14 sığınmacıyı sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, Bozburun, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

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