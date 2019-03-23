Muğla Bakan Kasapoğlu, Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

Bakan Kasapoğlu, spor kulüplerini ziyaret etti (2)MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi.

Bakan Kasapoğlu, spor kulüplerini ziyaret etti (2)



MARMARİS'TE AMATÖR TAKIMLARIN MAÇINI İZLEDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menteşe ilçesindeki programının ardından helikopterle Marmaris ilçesine geldi. AK Parti Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'ya ait 5 yıldızlı otelde partililerle görüşme yapan Bakan Kasapoğlu, buradan ilçe merkezindeki şehir stadyumuna geçti. Tribünde bir partilinin 2 yaşındaki Hamza adlı çocuğu kucağına alan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinden Beldibi Spor U-11- Datça Spor 1923 U-11 futbol karşılaşmasını izledi. Maç sonunda sahaya giren Bakan Kasapoğlu, futbol takımları oyuncuları ve hakemlerle sohbet etti, sporculara futbol topu hediye etti.



Şehir stadyumunda genç sporcuları yanına alarak basın açıklaması yapan Bakan Kasapoğlu, "Buraya gelme amacımız, Marmaris'in spor komplekslerini yerinde incelemektir. Bulunduğumuz şehir stadyumunu gözden geçirdik. Marmaris'imize yakışan bir tesis değil. Marmaris'e yakışan bir şehir stadyumu projemiz çok güzel olacaktır. Yapacağımız bu uluslararası organizasyonlara hitap edecek tesislerimizde çok iyi sporcu gençler yetiştireceğiz. Ayrıca mahallelerde havuz ve spor tesislerimizi hayata geçireceğiz. Bizim tek isteğimiz yeter ki gençlerimiz mutlu olsun. Yaptığımız spor tesislerimizde gençlerimizi mutlu gördükçe hizmet etmek için daha çok çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sporcu ve sporculara çok büyük önem vermektedir. Türkiye'nin birçok şehrinde uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesisler yaptık. Marmaris'in spor tesisleri ile ilgili eksikliklerini biliyoruz. Yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda projeler hazırlandı. Bu tesislerimiz tamamlandığında, Marmaris'imizi Türkiye'nin ve dünyanın spor merkezi haline getireceğiz. Bu tesislerimizi Muğla ve il ve ilçelerinde yayınlaştıracağız. Muğla spor şehri olacaktır" dedi.



Konuşmasının ardından hakemlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, futbol topuyla basın mensuplarıyla kısa süreli paslaştı. Bakan Kasapoğlu, buradan Beldibi Mahallesi'ne gidip, uluslararası spor kompleksi yapılacak alanı inceledi. Bakan Kasapoğlu, inceleme sonrası tekrar AK Parti Marmaris belediye başkan adayı Serkan Yazıcı'ya ait otele geçti. Bakan Kasapoğlu'nun partililerle toplantı yapacağı öğrenildi.

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