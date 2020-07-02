MUĞLA Bodrum'da plajlara serilen beyaz kumun kuvars kumu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

MUĞLA Bodrum'da plajlara serilen beyaz kumun kuvars kumu olduğu ortaya çıktı

Bodrum'da plajlara serilen beyaz kumun kuvars kumu olduğu ortaya çıktıBODRUM'un plajlarında kullanılan ve gündem konusu olan beyaz kumun analiz raporu belli oldu.

Bodrum'da plajlara serilen beyaz kumun kuvars kumu olduğu ortaya çıktı

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BODRUM'un plajlarında kullanılan ve gündem konusu olan beyaz kumun analiz raporu belli oldu. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) laboratuarlarında yapılan analizde kumun silis (kuvars) kumu olduğu ortaya çıktı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, silis kumlarının insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı.

Bodrum ilçe genelindeki bazı sahillere 'beyaz kum' diye kuvars tozu döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmada, bu tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba mahallerinde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi. Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp, tutanak tuttu. Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı.

YAPILAN ANALİZDE KUVARS KUMU OLDUĞU SAPTANDI

Otellerden alınan numuneler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı'na gönderildi. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce gönderilen numune sonuçlarına göre kumlardan birinde yüzde 85,3 oranında, diğerinde yüzde 92,4 oranında yüksek silisyum dioksit saptandı. Analizde kullanılan parametre değerleri yüzde oranları ise silisyum dioksit (SiO2): Silisyum dioksit ayrı ayrı iki numunede 85,3 ve 92,4 oranında, diğer parametreler çok düşük oranda saptanmış. Ateş zaiyatı (A.Za): 0,90 ve 0,85, alüminyum oksit (Al2O3): 6,1 ve 2,1, kalsiyum oksit (CaO): 1,4 ve 0,5, Demir oksit (Fe2O3): 0,4 ve 0,4, potasyum oksit (K2O): 0,4 ve 0,2, magnezyum oksit (MgO): 0,8 ve 0,5, mangan oksit (MnO): 0,1 ve 0,1, sodyum oksit (Na2O): 3,1 ve 1,6, fosfor pentaoksit (P2O5): 0,1 ve 0,1, titanyum dioksit (TiO2): 0,2 ve 0,1 oranlarında saptandı.

'KUVARS TOZU AKCİĞER RAHATSIZLIĞINA YOL AÇABİLİR'

Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, "Kuvars (silüs) kumunun plajda kullanılması başta insan sağlığı ve ekonomik rolü nedeniyle doğru değildir. Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir pnömokonyoz türü hastalık olmaktadır. Kuvars tozu akciğerlerde fibrozise yol açabilir. Akciğerlerde harabiyet oluşur. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler, özellikle çocuklar etkilenebilir" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atabey, Bodrum, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Bodrum'da plajlara serilen beyaz kumun kuvars kumu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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