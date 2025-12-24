Muğla\'da 1 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yürüttükleri kapsamlı denetimlerde 1 ton sahte içkiyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Denetimlerde ayrıca kaçak alkol, nargile tütünü ve silahlar da bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

3 BİN 520 KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

Jandarma ekipleri, sahte içkilerin satışını önlemek amacıyla 96 asayiş timi ve 384 personelin katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan adli aramalarda 1 ton sahte içkinin yanı sıra 216 litre etil alkol, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 13 bıçak ve 13 mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.