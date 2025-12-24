Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yürüttükleri kapsamlı denetimlerde 1 ton sahte içkiyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Denetimlerde ayrıca kaçak alkol, nargile tütünü ve silahlar da bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, sahte içkilerin satışını önlemek amacıyla 96 asayiş timi ve 384 personelin katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan adli aramalarda 1 ton sahte içkinin yanı sıra 216 litre etil alkol, 120 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 13 bıçak ve 13 mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da 1 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?