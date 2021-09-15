Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Armutalan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, kaçmaya çalışan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk sorgusunda E.B'ye ait kimlik beyanında bulunan şüphelinin, parmak izi sonuçlarından gerçek kimliğinin Y.B. (30) olduğu belirlendi. Şüphelinin, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Y. B. hakkında, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan ayrıca işlem başlatıldı.

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