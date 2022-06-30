Muğla'da ağıl ve minibüs yandı - Son Dakika
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Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

30.06.2022 00:31
Muğla'da ağıl ve minibüs yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağıl ve minibüs yandı, küçükbaş hayvanlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağıl ve minibüs yandı, küçükbaş hayvanlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilüzümlü Mahallesi Orta Kuyu Caddesi'ndeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ağılın önündeki minibüse de sıçradı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Ağılda bulunan küçükbaş hayvanlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar olan hayvanlara ekiplerce müdahalede bulunuldu.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonucu ağılda hasar oluştu ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da ağıl ve minibüs yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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